В Adidas начали расследование неподобающего поведения Канье Уэста

Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Канье Уэст

Компания Adidas начала расследование утверждения о некорректном поведении рэпера Канье Уэса. Как следует из письма бывших члено команды, участвовавших в создании с музыкантом бренда «Yzeezy», руководство компании знало о стиле поведения Уэста, но годами закрывало на это глаза. Об инциденте стало известно изданию The Financial Times.

В настоящее время неясно, соответствуют ли действительности обвинения, выдвинутые в анонимном письме. Мы относимся к этим утверждениям очень серьезно и приняли решение немедленно начать независимое расследование этого вопроса, чтобы разобраться с обвинениями, — говорится в заявлении Adidas.

По данным журнала Rolling Stone, Канье показал сотрулникам компании интимную фотографию своей бывшей жены Ким Кардашьян, а также откровенное видео с ее участием. Также сотрудники заявляют, что рэпер создавал «культуру страха и запугивания», включая «годы словесных оскорблений».

Ранее телеканал CNN сообщил, что рэпер восхищался лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и даже хотел назвать в его честь музыкальный альбом. Свою позицию Уэст высказывал как в частных беседах, так и в интервью. Так, по словам неназванного бизнес-менеджера, Уэсту нравилось умение Гитлера «аккумулировать столько власти» и то, как в нацистской Германии использовали пропаганду.

Сам Канье на фоне происходящего объявил, что решил отказаться от разговоров с людьми, алкоголя и секса. Исполнитель отметил, что период воздержания продлится 30 дней.