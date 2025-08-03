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03 августа 2025 в 13:05

Известный рок-музыкант умер в 42 года

Умер участник рок-группы Cobalt Эрик Вундер

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В США скончался рок-музыкант, участник группы Cobalt Эрик Вундер, пишет портал Metal Injection. Ему было 42 года. Причина и обстоятельства смерти неизвестны.

Покойся с миром, Эрик Вундер, ты чертов разбойник, — сказано в некрологе продюсерской компании Profound Lore Records.

Музыкант Кен Сорсерон в личном блоге отметил, что «последняя глава жизни Эрика Вундера была трагичной». При этом он не уточнил, что стало причиной ухода из жизни музыканта.

Эрик Вундер более 20 лет своей жизни посвятил группе Cobalt. Он не только играл на барабанах и гитаре, но и записывал вокальные партии. Кроме того, он работал с коллективом Man`s Gin, выпускающем музыку в стиле дарк-фолк.

Ранее венгерский бодибилдер, двукратный абсолютный победитель турнира Superbody Бела Кати умер после неудачного падения с велосипеда. Ему было 46 лет.

Трагедия произошла во время семейного отдыха на Кипре 31 июля. Спортсмен отправился на велопрогулку и при падении получил смертельную травму головы. Его тело обнаружили случайные прохожие на обочине дороги.

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