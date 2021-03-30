Изменение названия Volkswagen в США было первоапрельской шуткой

Первоапрельской шуткой оказалась смена названия подразделения Volkswagen в США на Voltswagen of America. Об этом сообщил сам немецкий автопроизводитель.
В интервью изданию The Wall Street Journal представитель компании Volkswagen
Мы не хотели никого вводить в заблуждение. Всё это — маркетинговая акция, чтобы люди говорили о первом полностью электрическом кроссовере Volkswagen ID.4, — заявил собеседник издания.
О том, что Volkswagen случайно опубликовал пресс-релиз с сообщением об изменении названия компании в США, ранее сообщил телеканал CNBC. Релиз был датирован 29 апреля, однако его оперативно удалили с сайта компании.
Volkswagen в настоящее время является крупнейшим автопроизводителем в Европе. Он выпускает автомобили под брендами Volkswagen, Seat, Audi, Skoda. Также компания выпускает элитные авто под марками Bentley, Bugatti, Lamborghini и грузовой транспорт, в том числе Scania.
Ранее стало известно, что китайский производитель смартфонов Xiaomi объявил о создании дочернего предприятия по производству электромобилей. За 10 лет в компанию планируется инвестировать $10 млрд. Об этом писал NEWS.ru.