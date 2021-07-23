Инфекционист США предложил делать тройную прививку от коронавируса

Отдельным категориям людей, возможно, следует вводить не две, а три дозы вакцины от коронавируса. Об этом в эфире телеканала CNN заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Сославшись на данные компании Pfizer, он отметил, что эффективность вакцинации в США снижается, поскольку «защита может быть несколько ослаблена». В связи с этим некоторым людям может потребоваться «бустерная» доза вакцины.

Фаучи пояснил , что речь идёт о лицах со слабым иммунитетом, тех, кто страдает аутоиммунными заболеваниями, переживших операцию по трансплантации, а также онкобольных, которые проходят лечение с помощью химиотерапии.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, США продолжают лидировать в мире по уровню заболеваемости коронавирусом и смертности от инфекции. С начала пандемии в страны выявлено более 34,4 млн случаев заражения. Жертвами COVID-19 стали около 611 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Белом доме допустили возможность введения в США обязательной вакцинации, если не для всех жителей страны, то для некоторых категорий населения.