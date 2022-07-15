И Дональд такой молодой: Трамп собрался снова стать президентом США Неугомонный экс-президент считает, что у него есть шанс еще раз попытаться сделать Америку великой

Фото: White House/Global Look Press

Дональд Трамп, пробывший в Белом доме всего четыре года из восьми возможных, настроен на то, чтобы исправить это упущение в 2024 году. Он дал понять, что решение об участии в президентских выборах им принято и вопрос только в том, когда он объявит о выдвижении своей кандидатуры официально. Если его конкурентом окажется нынешний президент Джо Байден, то для республиканского выдвиженца кампания вряд ли окажется особо трудной, учитывая в первую очередь возраст его оппонента. NEWS.ru взвесил шансы обоих потенциальных финалистов гонки за Белый дом.

По мере приближения очередных президентских выборов Дональд Трамп всё более определённо намекает, что видит себя не только их участником, но и победителем. Впрочем, если кандидат не верит в свою победу, он вряд ли станет номинантом от своей партии, и последнее интервью бывшего/потенциального будущего президента журналу New York Magazine даёт GOP («Большой старой партии», то есть Республиканской) четкий сигнал: ставить надо только на меня.

По словам Трампа, единственное решение, с которым он пока не определился — это когда лучше объявить о выдвижении своей кандидатуры: до промежуточных выборов в конгресс (они состоятся в ноябре 2022 года) или после того, как станет понятен межпартийный расклад в законодательном органе. То есть для Трампа вопрос состоит не в том, будет ли он участвовать в праймериз, а когда дать старт началу своей предвыборной (пока внутрипартийной) кампании.

Я абсолютно уверен в том, что если я приму участие в выборах, я их выиграю. Люди хотят, чтобы я баллотировался,—заявил он.

Фото: White House/Global Look Press Дональд Трамп

Эта уверенность основана преимущественно на поддержке, которую он ощущает, общаясь со своими сторонниками в собственной социальной сети TrumpTruth («Правда Трампа»). Однако уверенность, основанная исключительно на поддержке собственных фанатов, может сыграть с Трампом злую шутку: за пределами «пузыря» отношение к политику может быть куда более сдержанным даже в рядах GOP.

Политологи также уверены, что участие в праймериз для Трампа — дело решенное и он оттягивает формальное объявление об этом лишь для того, чтобы выбрать момент, когда его внутрипартийные конкуренты будут наименее подготовлены. Это не такой второстепенный вопрос, как может показаться, потому что сам факт вступления Трампа в гонку может побудить потенциальных конкурентов (в числе таких «спящих» кандидатов называют чаще всего сенатора от Флориды Рона Десантиса) тоже вступить в нее с единственной целью — не дать Трампу возможности представлять Республиканскую партию в ноябре 2024 года. В GOP рассматривают Десантиса в качестве более «модернизированной» версии самого Трампа, и многие там полагают, что его шансы в борьбе за Белый дом будут выше, чем у экстравагантного и непредсказуемого Дональда.

Намерения Дональда Трапа повторно попытать счастья в президентской гонке беспрецедентны не только потому, что до него лишь один проигравший президент пытался взять реванш, проскочив через одну каденцию. Речь идет о Теодоре Рузвельте, который в начале ХХ века покинул Республиканскую партию и пошел на выборы независимым кандидатом. Правда, Рузвельт тогда проиграл. Кроме того, Трамп будет первым в истории США кандидатом, который идет на выборы с непростым багажом прошлого президентства: две попытки импичмента, поражение на выборах после первого срока, статус подозреваемого в попытке саботажа результатов этих выборов, обвинения в раскрытии секретной информации, запрет на публикации в соцсети Twitter, не говоря уже о многочисленных обвинениях в различных коррупционных схемах.

По этим причинам многие американские политологи выдвигают версию, что для Дональда Трампа второе президентство является не самоцелью, а только способом получения иммунитета от уголовных преследований, который возникает в момент официальной регистрации кандидата. Сам миллиардер называет попытки привлечь его к суду «охотой на ведьм», однако яростно отрицает, что пытается скрыться от такой охоты за стенами Белого дома.

Я не делал ничего предосудительного. Абсолютно ничего. Поэтому мне не надо придумывать способы, как избежать преследования. Но есть вещи, которые можно делать только в должности президента. В том числе сделать Америку снова великой. И я намерен это сделать вновь,— утверждает он.

Фото: Tia Dufour/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп

Нежелание дать Трампу второй шанс среди многих его однопартийцев поддерживается опасениями, что участие Дональда в праймериз приведет к тому, что вся кампания сфокусируется на противоречивой личности кандидата, а собственная социально-экономическая повестка республиканцев окажется отодвинутой на задний план.

Впрочем, это не главная проблема Республиканской партии, таковой является поиск партийной идентичности, фундаментально переформатированной Трампом за годы его пребывания в Белом доме, сказал NEWS.ru американист Сергей Кислицын.

Республиканская партия до 2016 года и после — это политически две различные партии. Все более-менее значимые фигуры в среде республиканцев не приняли новую идеологию, которую 45-й президент навязал партии, и ушли либо к демократам, либо во «внутреннюю партийную эмиграцию». А партийная молодежь пока еще не набрала достаточно веса, чтобы составить конкуренцию Трампу за влияние в партии. Сергей Кислицын эксперт Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН

Если Трамп объявит о намерении баллотироваться до промежуточных выборов в конгресс, он тем самым подложит свинью республиканским конгрессменам, поскольку избирателей их программы будут волновать куда меньше, чем фигура бывшего президента, а демократы с удовольствием «монетизируют» такую расфокусировку внимания электората.

На данный момент, впрочем, кроме собственно заявлений о намерениях Трамп не предпринял никаких шагов для организации своей предвыборной кампании — под этим в США подразумевается создание избирательного штаба, который займется практической работой по продвижению кандидата.

Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP/CNP/AdMedia/Global Look Press

Также до сих пор не заметно, чтобы он формировал то, что в Штатах называют «кухонным кабинетом» — круг экспертов и советников, которые будут помогать ему формулировать конкретные шаги на пути в Белый дом. Те люди, на которых Трамп в этом качестве полагался перед выборами в 2020 году, сегодня находятся под следствием по подозрению в провоцировании беспорядков 6 января 2021 года и по этой причине являются для Трампа токсичными союзниками. Даже дочь и зять 45-го президента Иванка и Джаред Кушнер последнее время дистанцируются от отца и тестя, демонстративно уехав во Флориду и занимаясь личными делами.

Правда, сформировать круг экспертов он сможет быстро: вскоре после ухода из Белого дома Трамп учредил фонд на случай, если он решит туда вернуться. В этом фонде сегодня ждут применения $110 млн — это больше, чем лежит на официальном банковском счете Республиканской партии.

Идеальным решением для республиканцев было бы выдвинуть кандидатом в президенты человека, который проводил бы политику Трампа, но не был бы столь одиозным и непредсказуемым, говорит Сергей Кислицын.

Экстравагантность Трампа отпугивает от него как часть республиканского электората, так и многих колеблющихся избирателей. Республиканцам же нужен кандидат, который бы эту часть перетянул на их сторону, а не отвратил. Борьба идет именно за это «болото», потому что убежденных сторонников Трампа агитировать не требуется. Но найти замену Трампу республиканцам нелегко по той причине, что если в 2016 году Трамп, не имея политического опыта, обошел на праймериз 16 своих конкурентов, то теперь побороть его на предварительных выборах будет еще сложнее. Сергей Кислицын эксперт Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН

Победа над демократами (во всяком случае, с точки зрения сегодняшних раскладов) в целом не выглядит чем-то неимоверно трудным. Это не заслуга республиканцев, а «заслуга» нынешнего президента Джо Байдена, который, по сути, играет с будущим соперником в поддавки.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Джо Байден (в центре)

Согласно последним опросам, только 18% американцев хотели бы, чтобы престарелый президент шел на второй строк. Впрочем, до момента принятия решения остается еще два года, и Байдену надо просто еще дожить до того срока если не физически, то политически. Эта оговорка имеет смысл, поскольку внутри самой Демократической партии 65% её членов считают, что Байден в качестве кандидата на второй срок будет не лидером, а посмешищем и позором.

С другой стороны, у демократов за два года до выборов нет однозначной кандидатуры в Белый дом, во всяком случае из тех её деятелей, которые работают в нынешней администрации. За Камалу Харрис готовы отдать голоса 19% её однопартийцев, а подавляющее большинство затрудняется назвать какое-то конкретное имя.

Против демократов играют не только короткая «скамейка запасных», но и объективные обстоятельства, говорит Сергей Кислицын.

Беспрецедентный рост инфляции, рост цен на бензин совпали с президентством Джо Байдена, и у избирателей это ассоциируется именно с демократической администрацией, даже если она не несет ответственности за нынешние трудности. Но если трамписты — это движение против истеблишмента, то демократы, напротив, его оплот. И они могут поэтому достаточно быстро договориться между собой по кандидатуре на выборы. Можно вспомнить, как в 2019 году они быстро затоптали набиравшего популярность Берни Сандерса и вытащили на свет политический труп Джо Байдена. Так что за два года, остающихся до выборов, у демократов есть достаточно времени, чтобы найти полноценного претендента на Белый дом. Сергей Кислицын эксперт Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН

По иронии судьбы заявление Дональда Трампа о том, что он решил для себя вопрос об участии в выборах совпало с кончиной его первой жены (в браке с 1997 по 1992 год) и матери трех его детей Иваны в возрасте 73 лет.