Госдеп США призвал Россию согласиться на продление зерновой сделки Представитель Госдепа Прайс: США призывают Россию согласиться на продление зерновой сделки

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон призывает Россию согласиться на продление и расширение зерновой инициативы. Прайс подчеркнул, что в Белом доме не видят причин для отказа России в таком шаге. Он выразил надежду на согласие России с продлением и расширением зерновой сделки.

Мы продолжаем призывать Россию согласиться на продление и, в конечном счете, расширение зерновой инициативы, — заявил Прайс.

Ранее Киев запросил Турцию и ООН о начале переговоров по продлению зерновой сделки, но обратной связи пока не получил.

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН заключили так называемую зерновую сделку, которая является частью пакетного соглашения, по которому предусматривается в том числе разблокировка российского экспорта продовольствия и удобрений. По словам Москвы, эта часть договора выполнена не была.

Ранее сообщалось, что Киев запросил Турцию и ООН о начале переговоров по продлению зерновой сделки, но обратной связи пока не получил. На прошлой неделе замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявлял агентству, что Киев хочет пролонгировать соглашение минимум на один год и подключить к этому больше украинских портов.