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США

Госдеп подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу

00:53, 28 мая 2021
Фото: Unsplash

США не вернутся в Договор по открытому небу (ДОН). Эту информацию подтвердили в Госдепартаменте США. Там также сообщили, что сожалеют о «российских нарушениях». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Госдепа, Штаты сожалеют, что договор по открытому небу был подорван российскими нарушениями.

Как следствие, завершив обзор договора, США не намерены пытаться вернуться в договор, учитывая, что Россия не смогла предпринять никаких действий, чтобы вернуться к его соблюдению. Кроме того, недавнее поведение России, в том числе относительно Украины, не соответствует поведению партнера, приверженного мерам выстраивания доверия, — говорится сообщении.

В среду Госдума денонсировала Договор по открытому небу после того, как США вышли из него. 

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