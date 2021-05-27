Госдеп подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу

США не вернутся в Договор по открытому небу (ДОН). Эту информацию подтвердили в Госдепартаменте США. Там также сообщили, что сожалеют о «российских нарушениях». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам представителя Госдепа, Штаты
Как следствие, завершив обзор договора, США не намерены пытаться вернуться в договор, учитывая, что Россия не смогла предпринять никаких действий, чтобы вернуться к его соблюдению. Кроме того, недавнее поведение России, в том числе относительно Украины, не соответствует поведению партнера, приверженного мерам выстраивания доверия, — говорится сообщении.
В среду Госдума денонсировала Договор по открытому небу после того, как США вышли из него.