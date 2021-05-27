Госдеп подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу

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Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Большинство аккаунтов в Facebook, которые удаляются из-за подозрений в их подлинности, регистрировались в России и Иране. Отчёт, опубликованный социальной сетью, приводит агентство Bloomberg.

Согласно данным отчёта, с 2017 года Facebook удалила 50 групп аккаунтов из РФ и Ирана по причине действий, противоречащих политике компании. Также были удалены девять профилей из США. В компании...