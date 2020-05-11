Главный инфекционист США предрёк ненужные смерти из-за снятия ограничений

https://static.news.ru/photo/91895b1e-9431-11ea-b7b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Martínez/Global Look Press

Слишком быстрое открытие американской экономики может привести к ненужным страданиям и смерти. Такого мнения придерживается директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По данным газеты New York Times, Фаучи 12 мая при общении с сенаторами выступит против резкого снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. В письме, оказавшемся в распоряжении издания, инфекционист предупредил о риске многочисленных вспышек COVID-19 по всей стране.

Это не только приведёт к ненужным страданиям и смерти, но и фактически отбросит назад в нашем стремлении вернуться к нормальной жизни, — пояснил Фаучи.

Как писал NEWS.ru, главный инфекционист Соединённых Штатов из-за заразившейся коронавирусом сотрудницы Белого дома в течение двух недель будет работать, находясь в самоизоляции.