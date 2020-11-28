Главный инфекционист США пообещал вакцину от COVID уже в декабре

https://static.news.ru/photo/7bd8b2d2-3257-11eb-b7ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Для приоритетных групп населения США препарат от COVID-19 станет доступным уже в середине последнего месяца 2020 года. Об этом сообщил главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

Помощь в пути. Вакцина показалась на горизонте. Вакцина будет доступна для людей с высоким приоритетом в середине — конце декабря, — пообещал Фаучи в интервью ABC.

Для того чтобы уменьшить сопротивление тех, кто настроен против прививок от коронавируса, необходимо мнение людей, которым общество доверяет. Он заверил всех сомневающихся в том, что препарат разрабатывали учёные, а безопасность научного процесса не подвергается сомнению.

Говоря о побочных эффектах, Фаучи отметил, что они могут появиться при любом вмешательстве, но история показывает, что обычно речь идёт о сразу же возникающей боли в месте укола и повышении температуры, а не о длительных проблемах. Главный инфекционист США при этом отметил, что сейчас в стране разработаны и специальные меры по наблюдению за пациентами.

К 29 ноября 2020 года число зарегистрированных случаев заражения достигло 62 094 127, число жертв заболевания — 1 449 709. При этом в США подтверждено 13 233 022 случая заражения, зарегистрировано 266 009 смертей.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Фаучи призвал закрывать в Америке не школы, а бары.