Глава Госдепа США потребовал немедленно освободить Уилана

https://static.news.ru/photo/326e981c-af05-11ea-b509-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал приговор американцу Полу Уилану, осуждённому в России по делу о шпионаже. По его словам, Вашингтон возмущён вердиктом суда.

Обращение российских властей с Полом продолжает вызывать ужас, и мы требуем его немедленного освобождения, — написал глава Госдепартамента США в Twitter.

Outraged by the decision today to convict Paul Whelan on the basis of a secret trial, with secret evidence, and without appropriate allowances for defense witnesses. Paulâs treatment by Russian authorities continues to be appalling, and we demand his immediate release. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 15, 2020

Уилан был задержан в декабре 2018 года после передачи ему флешки с информацией, составляющей гостайну. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Уилан свою вину отрицал, а дело называл сфабрикованным. По его словам, он думал, что на носителе содержатся сведения культурного характера.

Прокурор требовал приговорить Уилана к 18 годам строго режима. Мосгорсуд назначил американцу наказание в виде 16 лет лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат Уилана Владимир Жеребенков заявил, что приговор будет обжалован. Окончательное решение о подаче апелляции будет принято 22 июня. Он также отметил, что существует возможность обмена его подзащитного на россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, осуждённых в США.