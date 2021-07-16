Генерал ВВС США назвал условие победы НАТО над Россией

Американские военные нуждаются в современной технике и дорогостоящем оружии для победы НАТО над Россией. Об этом заявил бывший глава Европейского командования Вооружённых сил США и бывший Верховный главнокомандующий Объединённых Вооружённых сил Альянса Филип Бридлав, пишет «ПолитРоссия».

По мнению американского генерала, эффективное сдерживание России будет бесполезно без достаточного финансирования, ориентированного на правильные приоритеты.

Он считает, что помочь в этом могут поставки в ВВС США и союзникам по НАТО истребителей пятого поколения F-35, а старые при этом следует отправить на пенсию.

Устаревшие платформы — самолёты четвёртого поколения, разработанные в разгар холодной войны, нужно снять с производства, — считает генерал ВВС США.

Ожидается, что в Европе будет размещено порядка 450 истребителей F-35, но это произойдёт не раньше 2030 года. Поэтому, по мнению Бридлава, делать это надо более быстрыми темпами. НАТО нуждается в оружейных платформах следующего поколения уже сейчас. Только при этом условии Альянс сможет эффективно противостоять России.

Ранее сообщалось, что на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 Россия представит лёгкий истребитель пятого поколения, который сможет конкурировать с американским F-35.