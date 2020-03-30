Автопроизводитель Ford Motor и компания General Electric планируют собрать 50 тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких за сто дней.
Производство будет налажено на заводе Ford в штате Мичиган с 20 апреля. Сначала будет произведено 50 тысяч аппаратов, а в случае, если необходимость в них сохранится, производственные мощности предприятия позволят выпускать 30 тысяч аппаратов в месяц,
По данным Университета Джонса Хопкинса в США выявлены почти 160 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа.
Как писал NEWS.ru ранее, французские автопроизводители Renault и Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) приняли решение начать производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в связи с пандемией коронавируса.
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