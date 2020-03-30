https://static.news.ru/photo/e1cc7fa4-72d3-11ea-83ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com

Автопроизводитель Ford Motor и компания General Electric планируют собрать 50 тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких за сто дней.

Производство будет налажено на заводе Ford в штате Мичиган с 20 апреля. Сначала будет произведено 50 тысяч аппаратов, а в случае, если необходимость в них сохранится, производственные мощности предприятия позволят выпускать 30 тысяч аппаратов в месяц, сообщается на сайте компании.

По данным Университета Джонса Хопкинса в США выявлены почти 160 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа.

Как писал NEWS.ru ранее, французские автопроизводители Renault и Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) приняли решение начать производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в связи с пандемией коронавируса.