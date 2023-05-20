ФБР уличили в злоупотреблениях при сборе данных об американцах WP: ФБР допустило множество нарушений при сборе данных об участниках протестов

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США за последние годы многократно злоупотребляло использованием базы данных цифрового наблюдения для поиска информации об американских гражданах, в том числе участниках протестов. Об этом пишет газета Washington Post. По данным издания, речь идет примерно о 278 тысячах случаев нарушений подобного рода.

Как поясняет WP, в базу данных цифрового наблюдения поступает информация, полученная в результате перехвата электронных сообщений и разведывательной деятельности спецслужб государства. К содержимому базы могут обращаться сотрудники ФБР и Агентства национальной безопасности США с целью получения информации, имеющей отношение к иностранной разведке или в целях следствия.

При этом, как стало известно СМИ, ФБР пыталась обнаружить в базе сведения о людях, причастных к штурму Капитолия в январе 2021 года. Также базу использовали для получения информации о задержанных во время протестов чернокожих в США за прошедшие годы и о 19 тысячах доноров одного из кандидатов в конгресс.

В результате суд Вашингтона пришел к выводу, что ведомство использовало базу ненадлежащим образом, не имея для обращения к ней достаточных оснований. В службе заверили, что постановление суда уже учтено и в работу бюро внесены коррективы.

Ранее спецпрокурор Джон Дарем обнародовал 306-страничный отчет по итогам четырехлетней проверки действий ФБР, следившего за штабом экс-президента США. По результатам расследования он пришел к выводу, что у ФБР не было оснований для начала расследования о возможном вмешательстве России в американскую избирательную кампанию 2016 года. В документе, в частности, говорится, что американская разведка и сотрудники правоохранительных органов и не располагали «фактическими доказательствами» сговора между представителями Дональда Трампа и Москвой.