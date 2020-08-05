Facebook удалил видео на странице Трампа с информацией о COVID-19

https://static.news.ru/photo/3f000db6-d784-11ea-86a0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Сотрудники социальной сети Facebook удалили видеозапись со страницы президента США Дональда Трампа, посчитав, что она содержала недостоверную информацию о коронавирусной инфекции.

Как сообщает американский телеканал NBC News, видеозапись содержала отрывок из интервью американского лидера телеканалу Fox News. На записи Дональд Трамп утверждает, что «дети почти невосприимчивы к коронавирусу».

Видео содержит ложные утверждения о том, что группа людей застрахована от COVID-19, что является нарушением нашей политики в отношении вредоносной дезинформации о COVID, — привели слова представителя Facebook Энди Стоуна «Известия».

Ранее социальная сеть уже удаляла видеозапись со страницы президента США. Однако тогда запись не имела отношение к COVID-19 и была удалена в связи с жалобой на нарушение авторских прав.

Также Facebook удалил серию рекламных объявлений президентской кампании Дональда Трампа за использование перевёрнутого красного треугольника — нацистского символа, которым в концлагерях Третьего рейха маркировали политических заключённых, писал NEWS.ru.