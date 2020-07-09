Facebook ликвидировал сеть аккаунтов бывшего советника Трампа

Представители Facebook заявили о ликвидации сети аккаунтов, которые связаны с осуждённым Роджером Стоуном. Он является другом и бывшим неформальным советником американского лидера Дональда Трампа.
В социальной сети было около 100 страниц, связанных с ним. Их удалили за скоординированную неаутентичную деятельность. Стоун использовал фальшивые аккаунты для манипуляции информацией. Также там были и его персональные страницы.
Стоун был задержан в начале 2019 года. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера обвинили политика в попытках получить у WikiLeaks компромат на соперницу Трампа на выборах. Его приговорили к трём годам и четырём месяцам тюрьмы за воспрепятствование суду.
Как информировал NEWS.ru, Дональд Трамп может помиловать своего бывшего советника Роджера Стоуна после того, как его приговорили к 40 месяцам заключения.
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