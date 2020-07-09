Facebook ликвидировал сеть аккаунтов бывшего советника Трампа

https://static.news.ru/photo/c965668c-c15d-11ea-be50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Douglas Christian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представители Facebook заявили о ликвидации сети аккаунтов, которые связаны с осуждённым Роджером Стоуном. Он является другом и бывшим неформальным советником американского лидера Дональда Трампа.

В социальной сети было около 100 страниц, связанных с ним. Их удалили за скоординированную неаутентичную деятельность. Стоун использовал фальшивые аккаунты для манипуляции информацией. Также там были и его персональные страницы.

Стоун был задержан в начале 2019 года. Сотрудники спецпрокурора Роберта Мюллера обвинили политика в попытках получить у WikiLeaks компромат на соперницу Трампа на выборах. Его приговорили к трём годам и четырём месяцам тюрьмы за воспрепятствование суду.

Как информировал NEWS.ru, Дональд Трамп может помиловать своего бывшего советника Роджера Стоуна после того, как его приговорили к 40 месяцам заключения.