Эксперт обвинил генпрокурора США в популизме за слова о сговоре Apple с РФ

https://static.news.ru/photo/e22a690c-9939-11ea-99fd-fa163e074e61_660.jpg Уильям Барр Фото: Oliver Contreras/Consolidated News Photos/Global Look Press

Член экспертного совета при Госдуме Евгений Лифшиц назвал не подкреплённым фактами популизмом заявление генерального прокурора США Уильяма Барра, который обвинил компанию Apple в сговоре с авторитарными властями России и Китая в ответ на нежелание предоставить американским спецслужбам доступ к данным пользователей.

Лифшиц сравнил скандал с расследованием «российского вмешательства» в американские выборы, во время которого безуспешно пытались доказать связь Дональда Трампа с Москвой.

Когда такие политические фигуры делают подобные заявления, это должно основываться на фактах, подтверждать это фактами. В противном случае это никак нельзя рассматривать серьёзно. А он ссылается на слухи и так далее — это точно неприемлемо для госслужащих такого ранга, — заявил Лифшиц в комментарии РИА Новости.

По мнению эксперта, у Барра «нет никаких оснований для таких доводов, нет никаких фактов».

Как писал NEWS.ru, генпрокурор США возмутился политикой Apple по защите персональных данных, в том числе от американских спецслужб. По словам Барра, компании нет оправдания за связь с «авторитарными режимами».