Экс-пограничник обвинил Байдена в «хаосе» на границе США

https://static.news.ru/photo/cb896084-98f9-11eb-ada0-96000091f725_660.jpg Фото: Joel Angel Juarez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политика президента США Джо Байдена, отменившего ряд строгих мер предыдущей администрации, спровоцировала кризис на южной границе страны, заявил бывший глава сектора в американской погранично-таможенной службе Виктор Манхаррес.

По его словам, «наступит ещё больший хаос», так как количество нарушителей растёт.

Это число продолжит увеличиваться, оно не будет снижаться, потому что сезонных колебаний уже не существует. Эти сезонные тенденции не наблюдались уже более 20 лет, — отметил он, опровергнув таким образом словам американского лидера о наплыве как сезонном явлении.

Манхаррес утверждает, что истинное количество мигрантов, которые пересекают границу Соединённых Штатов, превышает цифры, озвученные пограничной службой. По его мнению, одна из проблем заключается в непропорциональном распределении сил: объём мигрантов намного превосходит ресурсы пограничников для проведения сдерживающих операций.

Также экс-пограничник также считает ошибкой отказ Байдена от строительства стены на границе с Мексикой.

Этот инструмент сокращал категории нарушителей. Вы думаете, нарушители стали бы перелезать через это препятствие целыми семьями, — отметил он в комментарии для РИА Новости .

Как писал NEWS.ru, ранее бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал своего преемника Джо Байдена за политику в отношении нелегальных мигрантов. Он назвал действия нынешнего главы Белого дома «бесчеловечными».