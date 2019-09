Инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Гудспрингс к югу от Лас-Вегаса. По словам сотрудника полицейского департамента, корзина столкнулась с землёй, после чего перевернулась, несколько человек выпало из неё.

Nine people injured in Las Vegas after hot air balloon they were travelling in crash landed pic.twitter.com/hezZPASjCA

Одну из пострадавших доставили в госпиталь на вертолёте — женщина получила тяжёлые травмы, сообщает Las Vegas Review-Journal . Остальные с лёгкими травмами были доставлены в медицинские учреждения на каретах скорой помощи.