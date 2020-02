За падение метеорита проголосовали 62% демократов, сообщает Huffington Post со ссылкой на данные опроса, проведённого Университетом Массачусетс Лоуэлл. За избрание Трампа президентом на второй срок свои голоса отдали 38% опрошенных.

UMass Lowell poll: 62% of New Hampshire Democrats would rather see a giant meteor strike the earth and extinguish all human life than see President Trump get re-elected. pic.twitter.com/YAoXyP1I1Q