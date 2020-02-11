https://static.news.ru/photo/91ececa2-4cc8-11ea-b6b9-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Consolidated/Global Look Press

Большинство сторонников Демпартии США, проживающих в штате Нью-Гэмпшир, хотели бы 3 ноября увидеть падение гигантского метеорита, уничтожившего бы всё живое на планете. Апокалипсис избиратели предпочли бы победе действующего президента Дональда Трампа на выборах главы государства.

За падение метеорита проголосовали 62% демократов, сообщает Huffington Post со ссылкой на данные опроса, проведённого Университетом Массачусетс Лоуэлл. За избрание Трампа президентом на второй срок свои голоса отдали 38% опрошенных.

UMass Lowell poll: 62% of New Hampshire Democrats would rather see a giant meteor strike the earth and extinguish all human life than see President Trump get re-elected. pic.twitter.com/YAoXyP1I1Q — Sahil Kapur (@sahilkapur) February 7, 2020

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. В начале февраля в штате Айова прошли кокусы — собрания сторонников или членов политической партии, открывающие сезон соревнований кандидатов на пост президента страны. Они обернулись скандалом для демократов, которые не смогли оперативно подсчитать голоса избирателей, писал NEWS.ru.