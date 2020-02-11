Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Consolidated/Global Look Press

Большинство сторонников Демпартии США, проживающих в штате Нью-Гэмпшир, хотели бы 3 ноября увидеть падение гигантского метеорита, уничтожившего бы всё живое на планете. Апокалипсис избиратели предпочли бы победе действующего президента Дональда Трампа на выборах главы государства.

За падение метеорита проголосовали 62% демократов, сообщает Huffington Post со ссылкой на данные опроса, проведённого Университетом Массачусетс Лоуэлл. За избрание Трампа президентом на второй срок свои голоса отдали 38% опрошенных.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. В начале февраля в штате Айова прошли кокусы — собрания сторонников или членов политической партии, открывающие сезон соревнований кандидатов на пост президента страны. Они обернулись скандалом для демократов, которые не смогли оперативно подсчитать голоса избирателей, писал NEWS.ru.

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