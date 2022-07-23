Daily Mail: в обществе США нарастает внутренний раскол Daily Mail: более половины жителей США считают, что в стране может начаться гражданская война

Фото: shutterstock

Более половины жителей США считают, что в ближайшие годы в стране может начаться гражданская война, показали результаты общественно-политического исследования, проведенного учеными из Калифорнийского университета. Как пишет Daily Mail, в Соединенных Штатах Америки постепенно назревает внутренний раскол.

Согласно результатам исследования, каждый пятый житель США согласен применить оружие ради достижения политических целей. При этом две трети опрошенных считают, что сейчас существует серьезная угроза американской демократии.

При этом почти половина респондентов уверена в том, что наличие сильного лидера в США важнее, чем удержание демократии.

Ранее стало известно, что американские власти переживают раскол из-за отсутствия общей позиции по поводу введения новых санкций против России. В центре противоречий находится вопрос об экономических последствиях для мира.