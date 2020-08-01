CNBC: Байден назовёт претендента на пост вице-президента после 10 августа

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах президента страны Джо Байден перенёс на вторую неделю августа 2020 года объявление своего претендента на должность вице-президента США. Его имя политик назовёт после 10 августа.
28 июля Байден, отвечая журналистам, пообещал, что собирается представить претендента в начале августа, однако имён вероятных кандидатов не назвал,
Американские журналисты отметили, что выбор Байдена может пасть на экс постоянного представителя Белого дома при ООН Сьюзан Райс, сенатора от Калифорнии Камалу Харрис и сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен. Всего СМИ приводят 12 имён.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Действующий глава США Дональд Трамп и Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Действующий глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.
Большинство американцев уже определились с выбором: 40% избирателей готовы отдать свой голос за Трампа, 51% — за Байдена. Опрос общественного мнения был проведён c 9 по 12 июля среди 900 жителей США. Опрос общественного мнения в США показал, что 13% избирателей ещё не решили, сторонника какой партии они поддержат на выборах президента страны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный прокурор Соединённых Штатов Уильям Барр выступил на слушаниях в юридическом комитете палаты представителей. Он заявил, что Россия может вмешаться в выборы президента США, которые состоятся в 2020 году. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, может ли РФ, на его взгляд, осуществить подобную попытку.
Также Барр отметил, что он уверен во вмешательстве Москвы или такой попытке на прошлых выборах главы государства, которые прошли в 2016 году.
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