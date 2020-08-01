CNBC: Байден назовёт претендента на пост вице-президента после 10 августа

https://static.news.ru/photo/85161c34-d417-11ea-8687-fa163e074e61_660.jpg Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах президента страны Джо Байден перенёс на вторую неделю августа 2020 года объявление своего претендента на должность вице-президента США. Его имя политик назовёт после 10 августа.

28 июля Байден, отвечая журналистам, пообещал, что собирается представить претендента в начале августа, однако имён вероятных кандидатов не назвал, передаёт телеканал CNBC со ссылкой на источник. Но демократ неоднократно заявлял, ещё во время своей работы (как раз был вице-президентом) в команде предыдущего лидера — Барака Обамы, что хочет выдвинуть на столь высокий пост женщину, и не только белую.

Американские журналисты отметили, что выбор Байдена может пасть на экс постоянного представителя Белого дома при ООН Сьюзан Райс, сенатора от Калифорнии Камалу Харрис и сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен. Всего СМИ приводят 12 имён.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Действующий глава США Дональд Трамп и Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Действующий глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.

Большинство американцев уже определились с выбором: 40% избирателей готовы отдать свой голос за Трампа, 51% — за Байдена. Опрос общественного мнения был проведён c 9 по 12 июля среди 900 жителей США. Опрос общественного мнения в США показал, что 13% избирателей ещё не решили, сторонника какой партии они поддержат на выборах президента страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный прокурор Соединённых Штатов Уильям Барр выступил на слушаниях в юридическом комитете палаты представителей. Он заявил, что Россия может вмешаться в выборы президента США, которые состоятся в 2020 году. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, может ли РФ, на его взгляд, осуществить подобную попытку.

Также Барр отметил, что он уверен во вмешательстве Москвы или такой попытке на прошлых выборах главы государства, которые прошли в 2016 году.