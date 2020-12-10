Что не так с «человеком года 2020» по версии журнала Time

Авторитетный американский журнал Time назвал «человеком года 2020» будущих президента и вице-президента США — Джо Байдена и Камалу Харрис. Вот так. Миллионы людей в больницах, миллиарды — в изоляции, в экономике самый страшный кризис со времён Великой депрессии. Но это нам, кажется, приснилось. 2020-й войдёт в историю как год, когда на президентских выборах в США победили Байден и Харрис.

В силу обстоятельств, значимость которых журнал Time упорно не признаёт, Джо Байден провёл большую часть года у себя дома, активизировав избирательную кампанию лишь ближе к дате голосования 3 ноября. Камала Харрис изначально была его многообещающей соперницей на праймериз, но ей быстро пришлось отказаться от планов на Белый дом из-за стремительного падения популярности. Закатившаяся было звезда сенатора от Калифорнии снова взошла только 11 августа, когда Байден назначил её своим кандидатом в вице-президенты. Заслуги двух американских политиков таким образом сводятся к одному — они победили Дональда Трампа.

Действующий президент, безусловно, личность спорная, если не аморальная. Но в одном уходящего хозяина Белого дома обвинить нельзя: он никого не убил. В отличие от COVID-19, погубившего более 1,5 млн человек по всему миру, только по официальным данным. Те, кому удалось побороть болезнь, сделали это благодаря врачам, медсёстрам и учёным. Именно они победители настоящего, а не воображаемого зла, настигшего человечество в уходящем году.

Интересно, что медики были в шорт-листе на звание «человека года» и набрали больше всего очков в голосовании читателей Time. По Интернету даже разошлась обложка журнала с врачами и санитарами, и пользователи ошибочно подумали, что победитель народного голосования и есть «человек года» по версии Time. Не тут-то было. В анналы истории войдёт обложка с Байденом и Харрис, решили в руководстве издания.

CNP/AdMedia/Global Look Press

Конечно, мало найдётся таких периодов в прошлом, когда выбор Time не критиковали. На обложках американского издания в разные годы побывали Владимир Путин, Дональд Трамп, Никита Хрущёв, Иосиф Сталин и Адольф Гитлер. И каждый раз журнал обвиняли в том, что эти люди, мол, недостойны такой чести.

Time терпеливо объяснял: его «человек года» — это не Нобелевская премия мира. Он присуждает это звание личности, оказавшей самое сильное влияние на события этого года, и в конечном итоге — на движение истории человечества. Моральная сторона вопроса при этом выносится за скобки.

Стоит заметить, что «человек года» — весьма условное название. В разное время им становились американские женщины, «молчаливое большинство», миротворцы, солдаты войны в Ираке и журналисты. Иногда даже неодушевлённые предметы: в 1982 году это звание получил компьютер, а в 1988-м — планета Земля, находящаяся под угрозой.

По этой причине ничего не мешало журналу Time объявить главной «персоной» уходящего года коронавирус или медиков, боровшихся с ним. Да, этот выбор неоригинален, очевиден, но разве не попахивает банальщиной от лиц Байдена и Харрис на обложке? Ведь преувеличение значения победы над Трампом — это именно то, что читатели могли ожидать от американской либеральной прессы.

Объяснить выбор Time с логической точки зрения можно так: в авторитетных изданиях США сложился консенсус по поводу того, что в распространении коронавируса в Америке виноват Трамп. Якобы, если бы в Белом доме сидел более ответственный политик, самого худшего удалось бы избежать. Соответственно, победа над ним — это уже полпобеды над пандемией.

Американская пресса по обыкновению предпочитает не заглядывать никуда дальше США. Иначе бы она увидела, что высокая смертность от COVID-19 была отмечена во многих странах — во Франции, Бельгии, Великобритании,то есть там, где у власти находятся вроде бы вполне компетентные персоны. Может быть, проблема всё-таки не в Трампе?

Байден и Харрис в роли «человека года» разъедают доверие к американской либеральной прессе в целом, которую Трамп окрестил «фейковыми новостями». Когда редакция демонстративным образом пренебрегает мнением большинства читателей, она лишь создаёт вопросы к своей объективности и теряет аудиторию. Увы, в этом случае читатели уходят не к другим изданиям, а к сомнительным группам в соцсетях, к сторонникам теорий заговора и правым радикалам. И это в перспективе представляет гораздо большую угрозу Америке и миру, чем один капризный президент.