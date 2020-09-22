Бывшая модератор YouTube подала в суд из-за психологической травмы

https://static.news.ru/photo/3faab3e0-fd06-11ea-9995-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Жительницу Соединённых Штатов, которая с января 2018 года по август 2019 года работала модератором сервиса YouTube, подала в суд на работодателя. Она уверена, что получила на работе тяжёлую психологическую травму.

У женщины появились симптомы посттравматического стрессового расстройства и депрессии, а также панические атаки, передаёт Cnet. Кроме того, она не может находиться в людных местах и нормально спать, а также потеряла друзей и боится заводить детей.

Она рассказала, что за время работы посмотрела тысячи видеороликов, на некоторых из которых был кадры массовых расстрелов, обезглавливания людей, каннибализма и жестокого обращения с детьми. Истец обвиняет компанию в недостаточном информировании кандидатов на должность о рисках, а также об отсутствии психологической помощи.

По данным Buisnessinsider, один из «тренеров по восстановлению» рекомендовал ей принимать наркотики, а другой посоветовал «довериться Богу».

13 мая, как писал NEWS.ru, американская компания Facebook согласилась выплатить $52 млн модераторам, работающим с нарушающим правила пользования социальной сети контентом. Средства разделят между бывшими и нынешними сотрудниками фирм — партнёров соцсети.

Решение о выделении $52 млн связано с иском к Facebook Селены Сколы. Женщина подала в суд в 2018 году и рассказала, что компания игнорировала жалобы модераторов и заменяла работников, получивших травму. По её словам, пострадать сотрудники могли, наблюдая за прямыми эфирами, видеозаписями и фотографиями, в которых демонстрируются насилие, пытки, зоофилия и убийства.