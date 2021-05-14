Братья отсидели 30 лет в камере смертников по ложному обвинению

https://static.news.ru/photo/a7fd1c92-b6da-11eb-895d-96000091f725_660.jpg Один из братьев — Генри Ли Макколлум Фото: fanega/flickr.com

В США два сводных брата отсидели более 30 лет в камере смертников по ложному обвинению. В 1983 году их признали виновными в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки, пишет Daily Mail.

Генри Макколлум и Леон Браун вышли на свободу в 2014-м. В этот год ДНК-тест показал, что они не причастны к преступлению. По решению присяжных, родственники должны получить $75 млн. Данная сумма была сложена из следующего расчёта: по миллиону за каждый год заключения плюс штраф в размере 13 миллионов. Братья судились со следствием с 2015 года. Они доказывали факт нарушения их прав во время допроса, что в итоге привело к заключению.

Как рассказал Эллиот Абрамс, адвокат невиновных, но осуждённых американцев, в 1983 году они были «напуганными подростками с низким IQ». Макколлуму в то время было 19 лет, а Брауну — 15. И в этом возрасте суд в США приговорил их к смертной казни.

Присяжные наконец-то дали Генри и Леону возможность закрыть эту ужасную главу их жизни. Они с нетерпением ждут светлого будущего в окружении друзей, семьи и любимых, — подчеркнул юрист.

Ранее стало известно, что Верховный суд китайской провинции Гуандун приговорил к смертной казни с отсрочкой на два года обвиняемого в убийстве мужчины с целью продажи его семье, желавшей скрыть похороны скончавшегося родственника.

Осуждённый получил в 2017 году предложение от семейства, потерявшего близкого человека, предоставить за вознаграждение мёртвое тело, чтобы родственники могли кремировать его, как это положено по закону КНР, а «своего» усопшего тайно предать земле согласно местным обычаям.