Майкл Санчес — брат любовницы основателя компании Amazon Джеффа Безоса — подал иск о клевете к миллиардеру, который назвал его виновным в утечке интимной переписки с Лорен Санчес.
Мужчина заявил, что у него никогда не было доступа к личной переписке его сестры и Безоса. При этом и юристы бизнесмена, и представители Лорен Санчес считают мужчину источником утечки к таблоиду National Enquirer.
Вторым ответчиком по иску стал консультант Безоса по безопасности Гэвин де Беккер,
Юрист основателя Amazon отметил, что его клиент ответит на обвинения в суде.
Как писал NEWS.ru, в январе 2020 года Безос вновь стал богатейшим человеком мира. Его состояние оценили в $112,9 миллиарда.
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