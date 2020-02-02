https://static.news.ru/photo/4da34e78-45ee-11ea-9947-fa163e074e61_660.jpg Джефф Безос Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Майкл Санчес — брат любовницы основателя компании Amazon Джеффа Безоса — подал иск о клевете к миллиардеру, который назвал его виновным в утечке интимной переписки с Лорен Санчес.

Мужчина заявил, что у него никогда не было доступа к личной переписке его сестры и Безоса. При этом и юристы бизнесмена, и представители Лорен Санчес считают мужчину источником утечки к таблоиду National Enquirer.

Вторым ответчиком по иску стал консультант Безоса по безопасности Гэвин де Беккер, пишет «Медуза».

Юрист основателя Amazon отметил, что его клиент ответит на обвинения в суде.

Как писал NEWS.ru, в январе 2020 года Безос вновь стал богатейшим человеком мира. Его состояние оценили в $112,9 миллиарда.