«Его привлекает хаос»: Болтон в мемуарах критикует внешнюю политику Трампа

https://static.news.ru/photo/a9192650-acdd-11ea-ad19-fa163e074e61_660.jpg Джон Болтон Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global look Press

В Сети появилось предисловие к книге бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Рукопись называется «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir). В ней критикуется американский лидер и его внешняя политика.

Болтон пишет, что президента привлекает хаос. Трамп якобы дружелюбен к американским противникам и при этом он отдаляется от союзников.

Он видел президента, который считал внешнюю политику чем-то вроде заключения сделки с недвижимостью, чем-то, что связано с личными отношениями, с умением подать себя как на телевизионном шоу и продвигать свои собственные интересы, — говорится в предисловии, которое было опубликовано на сайте издательства «Simon and Schuster».

Бывший помощник подчёркивает, что Трамп ступил на странный путь, ведущий к импичменту. По его словам, различия между нынешним президентом просто поразительны. Кроме того, действующий глава Белого дома принимает все решения, рассчитывая на переизбрание.

В сентябре 2019 года Дональд Трамп уволил Джона Болтона. Своё решение хозяин Белого дома объяснил тем, что бывший помощник по национальной безопасности совершал серьёзные ошибки и не мог прийти к взаимопониманию с важными людьми в администрации. Кроме того, Болтон занял неприемлемую позицию по Венесуэле и по урегулированию ядерной проблемы КНДР.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп призвал не публиковать книгу своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона и назвал его предателем. Книга выйдет 23 июня.