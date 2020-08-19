Болтон: Трамп считал Украину частью РФ

https://static.news.ru/photo/a390e7f8-c9d6-11e9-ad18-fa163e074e61_660.jpg Джон Болтон Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтан пожаловался на то, что американский лидер Дональд Трамп не знает простые исторические факты.

По его словам, Трамп думал, что Украина является частью российской территории.

У нас очень часто были такие разговоры, я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось ему объяснять, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году после Второй мировой войны, а также почему там были размещены американские войска. Я думаю, что частично у него была такая же проблема, когда речь шла об Украине. Он считал, что это в принципе тоже часть России, — отметил Болтон в интервью австрийскому телеканалу Puls.24.

Он добавил, что ему приходилось объяснять главе Белого дома внешнеполитические аспекты.

Болтон был уволен в сентябре 2019 года. Трамп объяснил это решение тем, что его бывший советник по национальной безопасности якобы совершал серьёзные ошибки и не мог добиться взаимопонимания с некоторыми важными фигурами в администрации.

Как писал NEWS.ru, суд в Америке разрешил публикацию книги «Комната, где всё произошло: мемуары из Белого дома» бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на возражения со стороны Белого дома. В мемуарах политика описывается ряд моментов, связанных с работой национального лидера Штатов. В частности, Болтон в книге написал, что Трамп во время их совместной государственной деятельности не знал, является ли Финляндия частью России и имеет ли Великобритания ядерное оружие.

Президент США призывал отказать своему экс-советнику в публикации мемуаров. По словам Трампа, в «Комнате, где всё произошло...» раскрываются засекреченные данные. Немногим позже специалисты Белого дома подтвердили слова главы государства.