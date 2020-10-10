«Больше не заразен»: врач Трампа рассказал о его состоянии

https://static.news.ru/photo/c65e7ea0-0b64-11eb-94e7-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Dwi Anoraganingrum/imago-images.de/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, который переболел коронавирусом, больше не заразен. Об этом заявил его лечащий врач Шон Конли.

Президент подходит под критерии [медицинского регулятора] CDC для прекращения изоляции. Проведённый сегодня утром ПЦР-тест показывает, по принятым стандартам, что больше он не представляет для других риска передачи [вируса], — цитирует заявление Конли РИА Новости.

Также отмечается, что на десятый день с момента заражения хозяина Белого дома у него больше суток наблюдается нормальная температура.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 10 октября Дональд Трамп вышел на балкон Белого дома к своим сторонникам. Он впервые появился на публике после выписки из больницы, где лечился от коронавируса. Политик выступал без маски, трансляция с мероприятия велась на сайте Белого дома. Трамп заявил, что чувствует себя замечательно и поблагодарил всех за молитвы.