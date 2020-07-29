Более 150 тыс. человек умерли от коронавируса в США

https://static.news.ru/photo/8e7d719a-d1de-11ea-9623-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 150 тыс. больных коронавирусом умерли за последние сутки в США. Об этом сообщает университет Джона Хопкинса.

Университет производит подсчёты на основе сводок американских властей и ВОЗ. На сегодня в США новых заражённых коронавирусом насчитывается 150 034 пациента. Всего в общей сложности в Штатах заразились коронавирусом 4 396 030 человек.

В мире на сегодняшний день заразились коронавирусом 16 920 977 человек. Погибли от болезни 664 928 пациентов, выздоровели 10 474 019 человек. В России заражены коронавирусом 828 990 человек, выздоровели 620 333 пациента, умерли 13 673 человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вторую волну COVID-19 можно избежать с помощью решительных мер со стороны государств по борьбе с коронавирусом, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Его брифинг транслировался на странице ВОЗ в Twitter.