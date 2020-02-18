Организация «Бойскауты Америки» подала в суд заявление о признании себя банкротом. Старейшему объединению американских «пионеров» пришлось пойти на такой шаг на фоне волны исков о сексуальных домогательствах к бывшим и нынешним бойскаутам. В организации не исключают, что ей придётся провести полную реорганизацию, чтобы пережить этот скандал.

О подаче иска о банкротстве сообщено на сайте «Бойскаутов Америки». Организация подчеркнула, что желает предоставить всем жертвам адекватную компенсацию за домогательства, пережитые ими в лагерях бойскаутов, но в то же время хочет продолжить свою деятельность. Иными словами, если НКО придётся выплачивать всё, что у них хотят взыскать бывшие воспитанники, у них не останется денег на дальнейшую работу. Объявление себя банкротом в этом случае — единственный выход.

Мы глубоко опечалены и возмущены, что когда-то нашлись люди, использовавшие наши программы, чтобы домогаться невинных детей, и мы приносим искренние извинения всем, кому был нанесён вред в наших лагерях, — уточняют «Бойскауты Америки». — Наш план состоит в том, чтобы использовать иск о банкротстве для создания фонда, который предоставит справедливую компенсацию жертвам.

Движение бойскаутов было создано в 1910 году, и наиболее знаменито своими летними лагерями для детей и подростков, в которых их учат навыкам выживания в дикой природе. Через скаутские лагеря прошли более 110 млн американцев, сегодня организация насчитывает 2,4 млн членов. Тем не менее популярность движения с каждым годом падает — не в последнюю очередь потому, что начали вскрываться случаи домогательства вожатых-добровольцев к детям. Руководство «Бойскаутов Америки» знало об этом, и вело своё собственное досье на педофилов, пойманных с поличным. Оно насчитывает 8000 человек, однако до недавнего времени держалось в секрете, а случаи неподобающего поведения с детьми не афишировались.

Масштаб происходящего вскрылся только в прошлом году, когда была сформирована группа юристов под названием «Пострадавшие бойскауты». Они запустили общенациональную кампанию, призывая бывших воспитанников сообщать о случаях домогательств. Призыв был услышан: на него откликнулись более 2000 человек, даже те, кто пострадал от педофилов несколько десятилетий назад. Их возраст, по данным The New York Times, колеблется от 8 до 93 лет.

Количество судебных исков стало расти, как снежный ком, и «Бойскауты Америки» начали обсуждать возможность банкротства. Это только подстегнуло жертв домогательств искать справедливости в судах. Поскольку после объявления банкротства вероятность добиться серьёзной денежной компенсации уменьшается в разы.

Организация предоставляет педофилам доступ к мальчикам, — поделился с The New York Times один из пострадавших, 39-летний Робби Пирс. — Это должно прекратиться. Не знаю, означает ли это полное уничтожение организации или новую систему надзора.

«Бойскауты Америки» отвечают на подобные заявления тем, что они и так уже ввели новые меры для предотвращения подобных ситуаций: например, проверки людей, которые хотят стать вожатыми-волонтёрами. Кроме того, около 90% исков о домогательствах относятся к событиям более, чем 30-летней давности.

Однако существование организации действительно оказалось под угрозой. Несмотря на то, что она является старейшей и самой знаменитой в своём роде, сегодня у неё много конкурентов, предлагающих детям и подросткам различные варианты летнего отдыха. Как некоммерческая компания «Бойскауты Америки» существуют в основном на членские взносы и пожертвования от крупных компаний и частных доноров. Скандал больно ударил по репутации объединения и, скорее всего, отпугнёт от него благотворителей. Не говоря уже о том, что родители, зная о масштабе домогательств, теперь дважды подумают, прежде чем отправлять своих детей в лагеря бойскаутов.