Блинкен: Вашингтон ищет способы усилить давление на Россию

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Энтони Блинкен

Вашингтон ищет способы усилить давление на Россию, не признавая ее при этом страной-спонсором терроризма, заявил в эфире телеканала CNN госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, включение РФ в число таких стран может иметь непредвиденные негативные последствия.

Мы в постоянном режиме изучаем разные методы, к которым мы можем прибегнуть, чтобы усилить давление. Мы работаем с Конгрессом над законопроектом, который помог бы нам обойти некоторые трудности, связанные с внесением [страны] в список спонсоров терроризма, — сказал глава Госдепартамента США.

Он также добавил, что санкции, которые Вашингтон вводит в отношении Росси, оказывают незамедлительное воздействие. Блинкен подчеркнул, что со временем оно только усиливается.

В конце ноября постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что американские власти не намерены включать Россию в число стран-спонсоров терроризма. Он пояснил, что в этом случае могут возникнуть препятствия для оказания Вашингтоном гуманитарной помощи Украине, а также данный шаг может навредить реализации зерновой сделки.

Европейский парламент принял резолюцию о признании России спонсором терроризма 23 ноября. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, 44 — воздержались.