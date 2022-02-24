Белый дом сообщил о проведении экстренного саммита НАТО 25 февраля

Экстренный саммит НАТО по ситуации на Украине состоится 25 февраля в 17:00 мск. Он пройдёт в формате видеоконференции. Об этом сообщает Белый дом со ссылкой на рабочий график президента Джо Байдена.

09:00 (17:00 мск). Президент [Байден] встречается с другими главами государств и правительств НАТО на экстренном саммите в формате видеоконференции для обсуждения ситуации в области безопасности на Украине и вокруг неё, — сказано в сообщении.

Переговоры будут проходит в закрытом для формате прессы. Байден накануне анонсировал, что НАТО на саммите рассмотрит вопросы по укреплению своей деятельности. На встречу будут приглашены Финляндия и Швеция, которые не являются членами НАТО.

Ранее Министерство обороны США распорядилось перебросить в Германию дополнительные семь тысяч американских военнослужащих. Отправку в Европу дополнительного военного контингента одобрил президент Джо Байден.