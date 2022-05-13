Белый дом отказался делиться вакциной от COVID-19 с Ким Чен Ыном Псаки: США не планируют делиться вакцинами от COVID-19 с КНДР

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США не планируют выделять КНДР вакцину от коронавируса. При этом Вашингтон поддерживает международные программы оказания гуманитарной помощи Северной Корее. Позицию американской администрации озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

У США сейчас нет планов делиться вакцинами с КНДР. Мы продолжаем поддерживать международные усилия, направленные на предоставление критической гуманитарной помощи самым уязвимым северокорейцам, — сказала она.

Также Псаки выразила сожаление в связи с тем, что северокорейские власти мого раз отказывались от поставок необходимых вакцин по лини международной программы COVAX.

Ранее сообщалось, что в КНДР был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Согласно представленной информации, коронавирус типа ВА.2 — штамм «омикрон» — был выявлен у пациента с лихорадкой, жителя Пхеньяна. В стране объявлено о внедрении системы вирусного контроля для «максимальной чрезвычайной ситуации».

В дальнейшем глава КНДР Ким Чен Ын заявил о чрезвычайной ситуации, которая сложилась в стране из-за COVID-19. Он приказал правительству на всех уровнях идеально вести работу по остановке распространения заболевания и пообещал, что страна справится с вирусом.