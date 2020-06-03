Белый дом напомнил о праве Трампа применить армию против бунтовщиков

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Генеральный прокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения всем четырём полицейским, участвовавшим в задержании темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда — его убийство привело к массовым акциям протеста и беспорядками в десятках городов США.

Эллисон переквалифицировал обвинения против Дерека Шовина на убийство второй степени по делу Флойда, а также предъявил обвинения трём другим полицейским. Ещё один важный шаг к правосудию, — цитирует РИА Новости...