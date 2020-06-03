Белый дом напомнил о праве Трампа применить армию против бунтовщиков

Президент Соединённых Штатов может задействовать военных для поддержки полицейских и бойцов Национальной гвардии, участвующих в подавлении беспорядков в городах США, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
Это, безусловно, один из инструментов, которым мы располагаем и который в случае необходимости будет задействован, — цитирует Макинани РИА Новости.
По словам представителя Белого дома, сейчас вмешательство армии не нужно, «поскольку ситуацию контролируют полицейские и Нацгвардия».
Как писал NEWS.ru, после убийства полицейскими темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда в американских городах начались акции протеста, многие из которых переросли в беспорядки с погромами и мародёрством. Столкновения случились почти в 30 штатах.