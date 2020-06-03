США

Белый дом напомнил о праве Трампа применить армию против бунтовщиков

22:23, 03 июня 2020
Фото: Pontus HaaK/Aftonbladet/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов может задействовать военных для поддержки полицейских и бойцов Национальной гвардии, участвующих в подавлении беспорядков в городах США, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Это, безусловно, один из инструментов, которым мы располагаем и который в случае необходимости будет задействован, — цитирует Макинани РИА Новости.

По словам представителя Белого дома, сейчас вмешательство армии не нужно, «поскольку ситуацию контролируют полицейские и Нацгвардия».

Как писал NEWS.ru, после убийства полицейскими темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда в американских городах начались акции протеста, многие из которых переросли в беспорядки с погромами и мародёрством. Столкновения случились почти в 30 штатах.

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