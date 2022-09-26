Байдену нашли подходящую замену на выборах 2024 года Политолог Дудаков: Харрис и Ньюсом будут основными кандидатами на замену Байдену в 2024 году

Фото: Jeffrey Phelps - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Камала Харрис

Если американский лидер Джо Байден не будет участвовать в выборах главы государства 2024 года, то его преемником от Демократической партии может стать вице-президент Камала Харрис, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, хорошие шансы есть и у губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Если Байден не пойдет на выборы из-за возраста или низкого рейтинга, то очевидной кандидатурой является Камала Харрис. Но есть проблема, что ее рейтинги довольно низкие, и многие сомневаются в ее способностях коммуницировать с избирателями и убеждать их голосовать за нее. Другой перспективной фигурой является губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Он почти публично начал вести свою предвыборную кампанию и тоже метит на участие в президентской гонке, — сказал Дудаков.

Согласно результатам опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC News, 56% демократов и независимых сторонников этой партии хотели бы выдвинуть кандидатуру на выборах главы государства вместо Байдена.

Ранее обозреватель 19Fortyfive Гордон Чан заявил, что глава Белого дома нарушил принцип «стратегической двусмысленности» во внешней политике Соединенных Штатов Америки после слов о Тайване. В связи с этим, считает журналист, американского лидера могут сместить с должности.

Заявление Байдена, полагает эксперт, развернуло многолетний курс США на международной политической арене, основанный на принципе «стратегической неоднозначности»