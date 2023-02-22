Байдена пронесло от российской ракеты в Киеве Bloomberg: США опровергли испытания российской МБР во время визита Байдена в Киев

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Россия не проводила испытаний межконтинентальной баллистической ракеты во время визита президента США Джо Байдена в Киев, сообщил Bloomberg представитель Пентагона. По словам источника, Москва должным образом уведомила Вашингтон о планах испытаний до того, как стало известно о поездке Байдена в столицу Украины. Чиновник отметил, что Россия заблаговременно оповестила Штаты об этом пуске в соответствии со своими обязательствами по ДСНВ.

По словам чиновника, такие испытания являются обычными и не стали неожиданностью, и США не сочли это испытание угрозой для себя или своих союзников, — говорится в публикации.

Ранее американская телекомпания CNN сообщила, что Россия испытала межконтинентальную баллистическую ракеты во время нахождения Байдена с необъявленным визитом в Киеве. Два неназванных источника из числа официальных лиц Вашингтона сообщили CNN, что испытания российской МБР, вероятно, не обернулись успехом.

Байден посетил Киев 20 февраля. Во время встречи президента США с лидером Украины Владимиром Зеленским прозвучали сирены воздушной тревоги. Незадолго перед приездом Байдена, который не анонсировался, воздушная тревога была объявлена во всех украинских областях.