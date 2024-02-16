Байден высказался о ядерной угрозе со стороны России Байден заявил, что США не видят ядерной угрозы в нынешних действиях России

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

США не видят ядерной угрозы в нынешних действиях РФ, заявил американский президент Джо Байден в видеообращении, посвященном смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Он также отметил, что Вашингтон не считает, будто бы Москва приняла решение о размещении противоспутниковых средств в космосе.

Прежде всего, нет никакой ядерной угрозы народу Америки или где-либо еще в мире от того, что сейчас делает Россия. Все, что они делают или будут делать, имеет отношение к спутникам в космосе и потенциальным возможностям нанести им ущерб. <...> Я не вижу свидетельств того, что они приняли решение продвигаться к реализации этих планов, — сказал американский лидер.

Байден указал, что американские спецслужбы обнаружили у России возможности запустить в космос систему, которая в теории способна «причинять ущерб». Однако глава США выразил надежду, что этого не случится.

Ранее стало известно, что конгрессменов США на секретном брифинге предупредили о наличии у РФ планов применить ядерное оружие в космосе. В Штатах считают, что такие разработки необходимы Москве для уничтожения американской орбитальной спутниковой группировки.

Экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев говорил, что у РФ есть вооружения, которые позволяют точечно уничтожать объекты в воздухе и космосе. При этом речь, по его словам, идет не о ядерном оружии, о котором заявляют США, а о кинетическом и электромагнитном.