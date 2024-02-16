Названо российское оружие, способное уничтожать объекты в космосе Полковник Хатылев: РФ может поражать объекты в космосе кинетическим оружием

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У России есть вооружения, которые позволяют точечно уничтожать объекты в воздухе и космосе, рассказал NEWS.ru экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев. Однако речь, по его словам, идет не о ядерном оружии, о котором заявляют США, а о кинетическом и электромагнитном.

Сейчас речь идет об электромагнитном и кинетическом оружии. Система ПРО А-235 «Нудоль» прошла испытания. Она действует таким образом: кинетическим ударом выводят спутник из строя. Не надо никакого ядерного оружия. Это безумие — в космосе группировку спутников уничтожать ядерным оружием, — заметил полковник.

Эксперт напомнил, что применение ядерного оружия в космосе имело бы серьезные последствия — в том числе и для самой России.

Как тогда Россия умудрится всех поразить, всех уничтожить, а сама останется незатронутой от последствий применения ядерного оружия? Зато кинетическое уничтожение космической цели не приведет к катаклизмам, а только к уничтожению конкретного спутника, — пояснил он.

Ранее сообщалось, что конгрессменов США на секретном брифинге предупредили о якобы наличии у России планов применить ядерное оружие в космосе. В Штатах считают, что такие разработки необходимы РФ для уничтожения американской орбитальной спутниковой группировки.