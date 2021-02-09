Байден устранился от импичмента Трампа

В Сенате США 9 февраля стартует суд над Дональдом Трампом, который может окончиться импичментом ушедшего с поста президента. Защита и обвинение уже обнародовали свои аргументы. Адвокаты экс-главы Белого дома будут настаивать на том, что процесс является антиконституционным, а демократы, инициировавшие импичмент, на том, что Трампу надо запретить занимать публичные должности. Тем временем Белый дом старается дистанцироваться от происходящего: странный процесс грозит Джо Байдену репутационным ущербом.

Ожидается, что суд над Трампом пройдёт по ускоренной программе. Защитникам и обвинителям будет дано по 16 часов на выступление, затем состоятся четырёхчасовые прения сторон, после чего, если будет решено не привлекать свидетелей, сенат вынесет своё решение. Таким образом, оно может стать известно уже на следующей неделе.

Скорее всего, приговор будет оправдательным. У демократов сейчас минимальный перевес в высшей палате конгресса, а для импичмента нужно две трети голосов. Поэтому им необходимо будет перетянуть на свою сторону как минимум 34 республиканца. Хотя отдельные демарши возможны — около пяти сенаторов-республиканцев заявили, что готовы осудить экс-президента — массовый «мятеж» маловероятен.

A majority of Americans want to bar former Pres. Trump from office. https://t.co/mlPVrPUrAr pic.twitter.com/Fjws1UzB8N — ABC News (@ABC) February 9, 2021

Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа 13 января по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Демократы утверждали, что погром, учинённый сторонниками Трампа в Капитолии, был прямым следствием его твитов, призывающих «сражаться как в аду» во время процедуры утверждения результатов президентских выборов 6 января. Хотя миллиардер уже покинул Овальный кабинет, он всё ещё может выдвинуть свою кандидатуру на выборах 2024 году. Цель демократов состоит в том, чтобы сенат запретил ему это делать после импичмента. Большинство американцев их в этом поддерживают: по опросам, за запрет выступают 55,1% респондентов.

Адвокаты экс-президента обнародовали свою линию защиты 8 февраля. В 78-страничном документе указано, что второй импичмент Трампа нарушает конституцию, так как в основном законе страны прописана возможность отстранить от должности только действующего лидера. Если этот аргумент не сработает, президентские адвокаты планируют напирать на отсутствие неоспоримых доказательств. Известно, что участники захвата Капитолия начали готовить погром заранее, а в твитах экс-главы страны не содержался прямой призыв к насилию. Что же касается фразы «сражайтесь как в аду», то юристы Трампа считают её фигуральной.

Правда состоит в том, что люди, которые незаконно проникли в Капитолий, сделали это по своей собственной инициативе и своим причинам и уже предстали перед судом, — написали адвокаты Трампа.

Между тем Белый дом весьма скупо комментирует происходящее. В первом интервью на посту президента Джо Байден уклонился от ответа на вопрос об импичменте, сказав, что предоставит возможность решать сенату. То же самое повторила его пресс-секретарь Джен Псаки перед стартом суда в высшей палате конгресса, уточнив, что президент не будет следить за трансляцией процесса импичмента.

Не буду спекулировать об импичменте, — заявила журналистам Псаки. — Это серьёзная история. Но наш фокус — на «Плане по спасению Америки».

Перед Байденом действительно стоят задачи поважнее: вакцинировать как можно больше американцев, вывести экономику из кризиса и восстановить порушенные Трампом международные отношения. Попытки свести счёты с соперником по выборам на этом фоне выглядят не самой морально оправданной целью. Не говоря о том, что даже в рядах демократов существует мнение: импичмент уже ушедшего с поста президента — дело бессмысленное.

Джо Байден Stefani Reynolds - Pool via CNP/Global Look Press

Стоит заметить, что Байден прохладно относился даже к идее первой попытки отстранить Трампа от власти, предпочитая не комментировать это дело во время предвыборной кампании. Сегодня же он опасается, что импичмент усилит раскол страны: около 70 млн американцев всё ещё поддерживают Дональда Трампа.

Тем временем сам «виновник торжества» отсиживается в своём поместье Мар-а-Лаго. После того как Twitter навсегда заблокировал его аккаунт, экс-президент потерял возможность комментировать происходящее в реальном времени. Тем не менее в конце января Трамп открыл свой официальный офис во Флориде, сигнализировав, что не собирается уходить из политики.

Офис будет отвечать за управление перепиской, публичными заявлениями, выступлениями и официальными мероприятиями президента Трампа в интересах Соединённых Штатов и в продолжение повестки администрации Трампа, — говорится в первом заявлении бюро бывшего президента.

После сложения полномочий Дональд Трамп не делал заявлений по поводу своего импичмента. Судя по всему, к процессу в сенате он проявляет так же мало интереса, как и его «сменщик» Джо Байден.