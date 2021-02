Байден устранился от импичмента Трампа

Ожидается, что суд над Трампом пройдёт по ускоренной программе. Защитникам и обвинителям будет дано по 16 часов на выступление, затем состоятся четырёхчасовые прения сторон, после чего, если будет решено не привлекать свидетелей, сенат вынесет своё решение. Таким образом, оно может стать известно уже на следующей неделе.

Скорее всего, приговор будет оправдательным. У демократов сейчас минимальный перевес в высшей палате конгресса, а для импичмента нужно две трети голосов. Поэтому им необходимо будет перетянуть на свою сторону как минимум 34 республиканца. Хотя отдельные демарши возможны — около пяти сенаторов-республиканцев заявили, что готовы осудить экс-президента — массовый «мятеж» маловероятен.