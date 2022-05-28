Байден соврал американским выпускникам о военном прошлом Байден соврал выпускникам о своем зачислении в Военно-морскую академию США

Джо Байден / Фото Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден во время выступления перед выпускниками Военно-морской академии (USNA) в Аннаполисе решил приукрасить свою речь рассказом о зачислении в USNA перед поступлением в университет в 1965 году. Журналист издания New York Post Стивен Нельсон усомнился в правдивости истории американского лидера, проведя анализ биографии главы Белого дома.

Неизвестно, рассказывал ли Байден эту историю раньше, но она удивила даже политических обозревателей, которые освещали его многочисленные политические кампании. Более того, в автобиографии Байдена 2008 года «Сдержать обещания. В жизни и политике» вообще не упоминается Военно-морская академия, — заявил автор статьи.

Журналист напомнил, что в середине 1960-х годов, когда Байден заканчивал школу и поступал в университет, американские солдаты участвовали в войне во Вьетнаме. Если бы Байдена поступил в Военно-морскую академию, по окончании учебы ему пришлось бы служить в ВМС.

Кроме того, Нельсон нашел еще одну нестыковку в словах президента, вспомнив, что в 1965 году 23-летний Байден уже получил степень бакалавра в Делавэрском университете, при этом Академия в Аннаполисе не принимает заявки на учебу от выпускников других вузов.

Байден получил пять студенческих отсрочек за четыре года в Университете Делавэра и последующие три года в юридическом колледже Сиракузского университета. После того как Байден окончил юридический факультет в 1968 году, он был признан непригодным для военной службы из-за детской астмы, — написал журналист в статье, отметив привычку Байдена приукрашивать реальные факты.

Ранее президент США назвал КНДР среди стран, присоединившихся к санкциям в отношении РФ в связи с событиями на Украине. Очередную оговорку американский лидер сделал, выступая с речью перед выпускниками Военно-морской академии в Аннаполисе.