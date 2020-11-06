Байден выступит с обращением к нации

https://static.news.ru/photo/5a0b082e-205c-11eb-9c2d-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии Джо Байден планирует через несколько часов выступить с обращением к согражданам, сообщили в его избирательном штабе.

Выступление должно состояться в прайм-тайм (ранним утром по московскому времени). Вероятнее всего, политик объявит о своей победе на выборах, передаёт ABC.

При этом действующий президент США и оппонент Байдена Дональд Трамп заявил своим помощникам, что не намерен признавать поражение на выборах. Однако Секретная служба Соединённых Штатов приняла решение усилить охрану демократа. Традиционно секретная служба усиливает охрану кандидата после официального объявления о его победе на выборах.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября. Официально его итоги пока не подведены. Разрыв между Трампом и Байденом составляет 39 голосов. Победу одержит кандидат, набравший 270 голосов выборщиков, писал NEWS.ru.