Байден пообещал установить в США рекорд по добыче нефти Байден: США в 2023 году установят рекорд по объёмам производства нефти

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Американский президент Джо Байден в ходе обращения к нации заявил, что в 2023 году США произведут рекордные объёмы нефти. Выступление главы государства транслировалось на сайте Белого дома.

Только в этом месяце США производили 12 млн баррелей нефти в день. Это выше, чем в среднем при моем предшественнике. Мы на пути к установлению нового рекорда в следующем году, — сказал Байден.

Ранее сообщалось, что Байден намерен временно упразднить федеральный топливный налог в США. К такому решению глава государства пришёл в связи с рекордно высокими ценами на бензин в США, которые начали расти в конце зимы. В настоящее время средняя стоимость галлона бензина марки Regular (аналог АИ-92 в России) составляет $4,968. В первую неделю после инаугурации Байдена цена составляла $2,39.

В этой связи бывший президент США Дональд Трамп заявил, что экономика Соединённых Штатов уже находится в состоянии рецессии. По его мнению, нынешнее увеличение стоимости бензина в стране продолжится и может превысить сумму в $7 за галлон топлива.