Байден обвинил Россию в нарушении устава ООН

Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Президент США Джо Байден в ходе выступления на трибуне 77-ой сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обвинил Россию в том, что ее действия являются «существенным нарушением устава организации». Кроме того, он утверждает, что Москва «безрассудно» угрожает применением ядерного оружия в нарушение режима нераспространения.

Теперь Россия призывает больше солдат вступить в бои, и Кремль организует фиктивный референдум, чтобы попытаться присоединить части Украины — чрезвычайно существенное нарушение устава ООН, — сказал Байден.

Кроме того, президент США рассказал о тесной работе с союзниками, чтобы не допустить перетекания конфликта на территорию стран НАТО.

Ранее сообщалось, что Белый дом внесет срочные правки в речь президента США Джо Байдена на ГА ООН в связи с заявлениями российского лидера Владимира Путина. Ранее планировалось, что американский глава государства осудит действия России на Украине и призовет мир продолжать им противостоять.

Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Помимо этого, российский президент указал, что при угрозе территориальной целостности страны Москва использует все имеющиеся в распоряжении средства обороны, в том числе ядерное оружие.