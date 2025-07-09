«Эффект домино запущен»: Трампа обвинили в подрыве доверия к доллару

США рискуют потерять союзников из-за вводимых президентом Дональдом Трампом пошлин и санкций, пишет портал Yahoo News Japan. Аналитики указали, что Вашингтон «в панике» угрожает странам БРИКС, в то время как доверие к доллару подрывается во всем мире. Действия республиканца уже запустили эффект домино на Западе, уверены эксперты.

США в страхе угрожают странам БРИКС, которые все больше отдаляются от Штатов. Однако эффект домино на Западе уже запущен: крах однополярности неминуем, — считают обозреватели.

8 июля Трамп в ходе выступления на пресс-конференции в Белом доме заявил, что потеря долларом статуса мировой резервной валюты равносильна проигрышу в мировой войне. Республиканец убежден, что все страны — члены БРИКС, в частности Китай, Россия и Бразилия, должны платить пошлины в размере 10%. Кроме того, Трамп обвинил БРИКС в попытке «уничтожить доллар».

Однако, по мнению аналитиков, если кто и подорвал доверие к доллару, так это сам Трамп. Дружественных США стран становится все меньше, Вашингтон изолирует сам себя, теряя соратников, уверены обозреватели. Ситуация с пошлинами играет далеко не на пользу сотрудничества с другими государствами, которые будут сокращать объемы торговли с США и укреплять торговые связи друг с другом, резюмировали эксперты.

В июне Трамп заявлял, что не хочет ужесточать санкции против России, поскольку рестрикции обходятся Западу в миллиарды долларов. По его словам, он надеется на достижение договоренностей по Украине.