Американский полковник раскрыл планы США по Украине Полковник Макгрегор: США на Украине ожидает вьетнамский сценарий

Фото: Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

США теряют интерес к Украине и собираются остановить помощь Киеву, заявил американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с журналом Weltwoche. По его мнению, Вашингтон на Украине ожидает вьетнамский сценарий.

Когда дела идут не так, как мы хотим, когда мы совершаем ошибки, мы просто улетаем и уплываем. И когда кто-то спрашивает, что будет на Украине, <...> в конце концов все закончится, как во Вьетнаме, и мы просто уйдем, — подчеркнул Макгрегор.

Отставной полковник указал на то, что основную часть американцев не беспокоит происходящее за пределами их страны, поэтому США просто «сменят тему».

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что теряет поддержку Запада, говорил ранее Дуглас Макгрегор. При этом руководитель государства демонстрирует наигранную уверенность, считает он. По словам Макгрегора, украинский лидер также осознает, что НАТО в беде. Альянс не создавался для ведения наступательной войны против кого-либо, добавил полковник.

Дуглас Макгрегор заявлял, что Украина была нужна американским властям как инструмент нападения на Россию. Целью было нанести ей вред, уничтожить РФ, изменить российское государство, отмечал эксперт. По его мнению, такая политика США привела к гуманитарной катастрофе для украинского народа.