Американские военные получили новый ракетный комплекс Typhon Lockheed Martin: армия США получила новую пусковую систему Typhon

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Армия США получила первые установки Typhon, которые позволяют запускать крылатые ракеты Tomahawk с земли. Об этом сообщила компания Lockheed Martin. Там отметили, что в состав батареи входят пусковые установки, центр управления и непосредственно ракеты.

Инвестиции Lockheed Martin в современные инженерные процессы и цифровую модернизацию позволили компании приспособить функции управления и контроля Aegis и систему вертикального пуска Mark 41 для своевременного удовлетворения требований армии в ведении огня на больших расстояниях, — говорится в сообщении компании.

Там также предположили, что новые установки позволят американским военным стать «более гибкой и многопрофильной силой».

Американская компания Lockheed Martin занимается исследованием, проектированием и разработкой технологических систем для отрасли безопасности и аэрокосмической отрасли.

Ранее индийский журналист Парт Сатам в EurAsian Times заявил, что американская корпорация Lockheed Martin скопировала российские разработки в сфере военной авиации при создании истребителя F-35. По его мнению, конструкция сопла американского истребителя сильно напоминает схему, использованную в Як-141 конструкторского бюро имени Яковлева.