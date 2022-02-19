Американские шпионы пожаловались на «токсичную среду» при работе в Европе

Сотрудники Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA) в Европе пожаловались на «токсичную рабочую среду», в которой им приходится пребывать, выполняя свои служебные обязанности. По словам шпионов, подобная обстановка подрывает усилия по сбору разведывательных средств. Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на показания свидетелей и поступившие в конгресс жалобы.

Например, один из сотрудников Управления военных атташе в Риме, которое входит в DIA, тайно собирал негативную информацию о деятельности коллег, после чего передавал её руководству. Подобное поведение создало «враждебную атмосферу в офисе и подорвало усилия по сбору разведданных».

Другой свидетель сообщил, что на работе стало известно о его проблемах со здоровьем, в результате эта информация была использована против него. Также рабочая культура мешала личной инициативе и начальство негативно относилось к его желанию писать «слишком много отчётов».

Также неоднократно свидетели сообщали о сексуальных домогательствах.

WSJ изучило опрос, проведённый среди сотрудников Управления военных атташе, представленного в 140 странах мира. В опросе приняли участие 79 человека. Более 50% сообщили о нездоровой рабочей обстановке, в которую включались в том числе запугивание и травля. Ещё 30% заявили о дискриминации по расовому, половому или иным признакам.

В DIA сообщили, что организация придерживается политики нулевой толерантности в отношении намеренных нарушений профессиональных стандартов.