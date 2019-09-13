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Семья из Нью-Джерси подала в суд на Институт репродуктивной медицины и науки в Ливингстоне после того, как в результате экстракорпорального оплодотворения родился ребёнок азиатской расы.

Супруги обратились в клинику для проведения ЭКО в ноябре 2012 года. Процедура прошла успешно, и на свет появилась девочка. Спустя несколько лет у неё проявились азиатские черты.

Изначально было трудно определить, что малыш другой расы. Оба родителя — уроженцы Кавказа, а азиатские черты начали появляться лишь к двум годам, — цитирует ABC News адвоката пары Дэвида Мэйзи.

Издание уточняет, что в данное время идёт поиск тех, кто мог сдать биологический материал примерно в это же время — в 2012 году. В клинике утверждают, что ошибка исключена. Несмотря ни на что, родители продолжают растить дочь и очень любят её.

Ранее News.ru писал, что 45-летняя женщина из бразильского города Сан-Паулу решила исполнить давнюю мечту сына-гея стать отцом и родила для него двойню. Юноша хотел завести детей, но традиционным способом не мог этого сделать из-за сексуальной ориентации. С четвёртого раза его матери удалось пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения. В сентябре на свет появилась двойня — мальчик и девочка.