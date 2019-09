Деньги девушка вывела с банковской карты пары. Расправиться с родными она предложила знакомой, заплатив $400. После того как убийства не были совершены, подросток нашла другого киллера. Она заплатила $900 некому мужчине. О готовящейся расправе от одного из учеников узнал полицейский школы, в которой учится Хэтчер.

A “sweet” teenager from Florida is accused of paying a would-be killer to murder her mother and stepfather with money she stole from them. https://t.co/p73LSpBJdr