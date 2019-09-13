https://static.news.ru/photo/689354c2-d60d-11e9-b04e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tampa Bay Times/Global Look Press

17-летнюю девушку арестовали в американском штате Флорида по обвинению в покушении на жизнь матери и отчима. Алисса Мишель Хэтчер украла у родителей более $1400, чтобы заплатить киллеру за их убийство.

Деньги девушка вывела с банковской карты пары. Расправиться с родными она предложила знакомой, заплатив $400. После того как убийства не были совершены, подросток нашла другого киллера. Она заплатила $900 некому мужчине. О готовящейся расправе от одного из учеников узнал полицейский школы, в которой учится Хэтчер.

A “sweet” teenager from Florida is accused of paying a would-be killer to murder her mother and stepfather with money she stole from them. https://t.co/p73LSpBJdr — news.com.au (@newscomauHQ) September 12, 2019

Девушка была арестована, её родители не пострадали. Она призналась, что часть украденных денег потратила на кокаин. Мотивы американки не уточняются.

Ранее News.ru писал, что житель Сочи нанял киллера для убийства собственных родителей. Молодой человек хотел завладеть их квартирой.