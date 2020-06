Американец дважды за три года сорвал джекпот в $4 млн

Впервые 50-летний американец из Саус-Роквуда купил выигрышный билет в 2017 году в магазинчике Ash Market в Карлтоне. Свой второй счастливый билет он купил в магазине 127 Party, расположенном в Гудзоне. Мужчина считает, что выигрышем он обязан своему покойному отцу, который около десяти лет назад подарил сыну монетку на удачу, именно этой монеткой Кларк соскребал защитные слои с лотерейных билетов.

После первого выигрыша мужчина уволился и посвятил время совместной с отцом рыбалке, теперь он планирует продолжить ловить рыбу и проводить время со своей семьёй и сыном.